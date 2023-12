Successo per la raccolta solidale 

Nuoro è una città solidale e sempre più attenta nell'aiutare il prossimo. Sabato molti cittadini e non hanno partecipato alla "Raccolta alimentare e prodotti per l'igiene personale" organizzata dalla Caritas Diocesana e dal Banco nuorese di solidarietà.

La raccolta con i volontari si è svolta in ben diciotto supermercati cittadini: i tre Conad di viale Europa, Biscollai e via Santa Barbara, tre MD (viale Repubblica, della Resistenza, piazza Mameli), tre Eurospin (Il Borghetto, Pratosardo, viale della Resistenza), Lidl, Eurospar, Acqua&Sapone di Pratosardo, Il Salumiere e cinque Coop (via Aosta, Liguria, Convento, Ballero, La Marmora). I prodotti sono stati destinati ai bisognosi di Nuoro e del territorio circostante tramite la consegna alle strutture caritative del territorio Nuorese che li faranno pervenire ai propri assistiti. Pasta, riso, sughi, legumi, tonno, biscotti, latte, detersivi e prodotti per l'igiene sono stati i protagonisti dei carrelli solidali. Dimostrando, ancora una volta, la grande sensibilità, unione e empatia dei cittadini nuoresi che, soprattutto in queste occasioni e situazioni di estrema difficoltà, sanno supportarsi l'un l'altro. (g. pit.)

