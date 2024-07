Successo per la “prima” della mostra  sulla famiglia Spano 

Grande interesse per frammenti della storia oristanese finora poco conosciuti. Ieri al teatro San Martino è stata inaugurata la mostra fotografica “La storia della famiglia Spano, conti di San Martino”. Pezzo forte e che ha suscitato curiosità è una bici dell’800 esposta nella sala di via Ciutadella di Minorca. L’evento è organizzato dall’assessorato alla Cultura e dalla Fondazione Oristano, in collaborazione con l’Archivio storico comunale e l’assessorato al Turismo della Regione. La mostra sarà visitabile fino a domenica 18 agosto, tutti i giorni dalle 17 alle 21.

La mostra, attraverso una raccolta di immagini, offre un racconto della Oristano Ottocentesca, delle sue trasformazioni e di una famiglia proveniente da Milis e presente in città dalla seconda metà del XVIII secolo che è stata protagonista della vita politica, sociale e culturale della città. «La mostra è il risultato del lavoro di analisi di un fondo fotografico di 310 immagini dell’epoca – spiega l’assessore alla Cultura Luca Faedda - Gli abiti dell'epoca provenienti dalla collezione di Mara Passino e di Maria Luisa Marongiu e i documenti appartenenti alla famiglia Spano arricchiscono il percorso espositivo e narrativo. Fondamentale la collaborazione di Paolo Manni, discendente della famiglia Spano». ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA