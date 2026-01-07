VaiOnline
Sant’Andrea Frius.
08 gennaio 2026 alle 00:26

Successo per la “Befana solidale”  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nella giornata dell’Epifania, la solidarietà ha preso forma in uno dei luoghi dove un sorriso ha il valore più prezioso. Grazie all'iniziativa "Befana solidale", promossa dal Comitato Classe 1987 di Sant’Andrea Frius, numerosi doni sono stati consegnati ai piccoli pazienti ricoverati all’ospedale Microcitemico di Cagliari.

Un gesto nato dal cuore e cresciuto rapidamente grazie al passaparola sui social, che durante le festività ha mobilitato l'intera comunità. I doni sono arrivati letteralmente dal cielo grazie ai volontari dell’associazione Sea (Supereroi Acrobatici): calandosi lungo le pareti dell’ospedale, i figuranti hanno trasformato le finestre dei reparti in un palcoscenico. Tra stupore e applausi, gli sguardi incuriositi dei piccoli hanno incontrato quelli dei loro eroi preferiti, regalando emozioni difficili da dimenticare.

Ad arricchire l'atmosfera di festa hanno contribuito anche gli Svalvolati Bikers Cagliari, che con il rombo delle loro moto e il loro entusiasmo hanno portato una ventata di allegria nel piazzale della struttura. «Un ringraziamento va a tutta la comunità, ai volontari e a chiunque abbia sostenuto l’iniziativa», spiegano gli organizzatori. (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 