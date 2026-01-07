Successo per la “Befana solidale”  

Nella giornata dell’Epifania, la solidarietà ha preso forma in uno dei luoghi dove un sorriso ha il valore più prezioso. Grazie all'iniziativa "Befana solidale", promossa dal Comitato Classe 1987 di Sant’Andrea Frius, numerosi doni sono stati consegnati ai piccoli pazienti ricoverati all’ospedale Microcitemico di Cagliari.

Un gesto nato dal cuore e cresciuto rapidamente grazie al passaparola sui social, che durante le festività ha mobilitato l'intera comunità. I doni sono arrivati letteralmente dal cielo grazie ai volontari dell’associazione Sea (Supereroi Acrobatici): calandosi lungo le pareti dell’ospedale, i figuranti hanno trasformato le finestre dei reparti in un palcoscenico. Tra stupore e applausi, gli sguardi incuriositi dei piccoli hanno incontrato quelli dei loro eroi preferiti, regalando emozioni difficili da dimenticare.

Ad arricchire l'atmosfera di festa hanno contribuito anche gli Svalvolati Bikers Cagliari, che con il rombo delle loro moto e il loro entusiasmo hanno portato una ventata di allegria nel piazzale della struttura. «Un ringraziamento va a tutta la comunità, ai volontari e a chiunque abbia sostenuto l’iniziativa», spiegano gli organizzatori. (s. m.)

