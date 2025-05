Successo per “Il maggio dei libri” 

Proseguono gli appuntamenti dell’iniziativa “Il maggio dei libri”, promossa a livello nazionale dal Centro per il libro e la lettura e organizzata in città dal Comune, attraverso la biblioteca, e dalla Fondazione Oristano con la collaborazione delle librerie cittadine.

Dopo i primi tre appuntamenti, che hanno fatto registrare un buon successo, venerdì nella sede di via Sant’Antonio, spazio alla presentazione del libro "I giorni del corvo" di Eleonora Carta. Sabato, poi, la raccolta di volumi nell’ambito dell’iniziativa “Libri a tempo”. «A Oristano la manifestazione sta diventando un appuntamento fisso e atteso, voluto dall’Amministrazione comunale e dalla Biblioteca per stimolare la lettura – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. Le tante iniziative programmate mirano a far avvicinare i cittadini alla lettura, alla biblioteca e alla cultura».Le attività, che prevedono nella Mediateca comunale e nelle frazioni anche luna serie di laboratori di alfabetizzazione informatica rivolti agli under 60, proseguiranno fino a metà giugno. ( m. g. )

