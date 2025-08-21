VaiOnline
22 agosto 2025 alle 00:38

Successo lettone contro gli azzurri 

LETTONIA 83

ITALIA 68

Lettonia : Mejeris 8, Porzingis 12, Dav. Bertans 12, Dai. Bertans 5, Smits 13, Cavars, Lomazs 6, Steinbergs 3, Skuja 2, Kilps 2, Silins ne, Kurucs 13, Zoriks 7. Allenatore Banchi
Italia : Gallinari ne, Melli 2, Fontecchio 9, Thompson 4, Ricci 4, Spagnolo 17, Procida, Niang 6, Spissu 8, Diouf 14, Rossato ne, Akele 8, Pajola 4. All. Pozzecco
Parziali : 25-16; 42-33; 66-49


Prima battuta d’arresto nella marcia di avvicinamento all’Europeo per l’Italbasket, sconfitta 83-68 dalla Lettonia nel Torneo dell’Acropoli di Atene. Una gara complicata sin dall’inizio per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che ha pagato una giornata storta al tiro: appena 2/17 dall’arco, a fronte del 15/31 dei baltici.
Pochi i segnali positivi per gli Azzurri. Matteo Spagnolo ha confermato la sua crescita con 17 punti e 3 rimbalzi, mentre Momo Diouf ha inciso con 14. In evidenza anche Saliou Niang, capace in meno di 15 minuti di sfiorare la doppia doppia. Più in difficoltà Simone Fontecchio, limitato a 9 punti con un pesante 3/15 dal campo.
Da segnalare, in ogni caso, un traguardo speciale per Marco Spissu, che con i 6 punti realizzati ha superato quota 500 in azzurro. Il play sassarese aveva scelto di non indossare il consueto numero 0 ma il 33, da sempre indossato dal compagno e amico Achille Polonara, fermato a inizio estate dalla diagnosi di leucemia mieloide.
Oggi (19) l’Italia tornerà in campo contro i padroni di casa della Grecia, ultimo test prima dell’esordio all’Eurobasket, il 28 agosto proprio contro gli ellenici.

