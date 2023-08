Successo lettone al Fiba Lite Quest 

Non ha tradito le attese il 3X3 Playground Fiba Lite Quest, circuito internazionale del basket a metà campo che sabato e domenica ha fatto tappa a Cagliari, negli impianti dell’Esperia.

Il successo finale è andato al Kandava Turiba, team lettone (composto da Karlis Apsitis, Kristaps Gluditis, Francis Lacis e Zigmars Raimo) che ha avuto la meglio sui sauditi del Jeddah in un’intensa finale, conclusa sul 21-13. Al terzo posto si sono classificati i London Enforcers, capaci di escludere dal podio gli estoni dello Scanweld.

A ben figurare, però, sono state anche le formazioni locali (Da Bounce, Lamazza e Playground), tutte e tre approdate fino ai quarti di finale. Il numeroso pubblico di via Pessagno ha potuto fare il pieno di giocate spettacolari, tra schiacciate e assist “no look”. Tra gli atleti più apprezzati il polacco Pawel Pawlowski, protagonista delle ultime Olimpiadi di Tokyo.



RIPRODUZIONE RISERVATA