GIRONE A.
05 gennaio 2026 alle 00:03

Successo in rimonta per il Tertenia, l’Ulassai ne fa sei alla Bariese 

Tertenia 2

Gialeto 1

Tertenia : C. Marongiu, Sotgia, Labagnara (40’ M. Aresu), Pilia, Lobina (85’ G. Aresu), Mameli, Vincis (85’ Puddu), Biolchini (75’ Podda), Boi, Demurtas (65’ E. Aresu), Deiana. Allenatore Salerno.

Gialeto : Pilloni, Sciola, Onnis, Asuni, M. Marongiu, Serra, Podda, Pinna, Cordeddu, Cozzuto, Costorella. Allenatore Desogus.

Arbitro : Palmeri di Cagliari.

Reti : 30’ Cordeddu, 35’ (r) e 58’ Demurtas.

La rimonta (sudata) vale 3 punti. Pesantissimi. Il Tertenia supera (2-1) la Gialeto e si tiene stretto il quarto posto. I biancorossi ringraziano il capitano, Alessandro Demurtas, che decide l’incontro con due calci piazzati, il suo marchio di fabbrica. Ma è la squadra di Serramanna a passare in vantaggio, mettendo i brividi agli ogliastrini. Christian Marongiu, al debutto, non trattiene la palla su una conclusione velenosa e sulla respinta Cordeddu s’avventa come un falco per il momentaneo 1-0. La gioia per il vantaggio dura 300 secondi, giusto il tempo per il Tertenia di riorganizzarsi e riprendersi dallo shock. Al 35’ l’arbitro concede un rigore (fallo su Mameli) alla formazione di Salerno: dal dischetto Demurtas è implacabile. Nella ripresa Demurtas calcia una punizione mancina dal versante sinistro, Pilloni è incerto e la palla s’insacca per il 2-1 che diventa il risultato definitivo. (ro. se.)

