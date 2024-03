Successo in Europa per le birre dell’Isola 

Medaglia d’oro del birrificio Harvest di Settimo San Pietro al “Barcellona Beer Challenge 2024” che si è svolto nei giorni scorsi.

A partecipare sono state oltre 1400 birre provenienti da diverse parte del mondo, suddivise per categoria; una buona rappresentanza proveniente dalla Sardegna ha portato a casa una serie di premi e riconoscimenti significativi per il movimento brassicolo isolano.

Dopo il successo dello scorso novembre a Bruxelles al “Beer challange 2023”, la birra di Settimo San Pietro ha conquistato la prestigiosa medaglia con la sua Carignosa, IGA, realizzata con l’aggiunta di sapa di Carignano del Sulcis nella categoria “Alternative Fermentable”.

«Si tratta di un prestigioso riconoscimento», ha detto il mastro birraio e amministratore legale del birrificio Harvest, Davide Piga, «che ci rende orgogliosi del lavoro svolto finora e ci proietta verso nuove ed emozionanti sfide.

Un premio particolarmente sentito per me e per ciò che questa birra rappresenta, che voglio condividere con la mia famiglia, sempre presente e determinante, i miei amici, i colleghi sommelier e tutto il paese di Settimo San Pietro che mi sostiene in questa bella esperienza professionale».



