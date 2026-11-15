Budapest li ha accolti con la sua luce dorata sul Danubio, con le sue piazze piene di voci, bandiere e costumi da tutto il mondo. Al Festival internazionale del folklore, tra una decina di gruppi arrivati da Bulgaria, Serbia, Romania e altri Paesi, sabato c’era anche un pezzo di Sardegna. C’era Tortolì.

Sono entrati in scena in 32. Trentadue ballerini del gruppo folk Sant’Andrea, trentadue storie, trentadue cuori che battevano allo stesso ritmo. Hanno portato in teatro un paese intero, la sua piazza e le sue feste. Quando l’ultima nota si è spenta e i 32 ballerini si sono fermati, immobili, con il fiato corto e il cuore a mille, è arrivato l’applauso. Lungo, caldo, sincero.

Poi, a coronamento di una serata che resterà nella storia del gruppo, il riconoscimento da parte degli organizzatori del Festival. Un premio che vale più di una coppa: è la testimonianza che Tortolì ha lasciato il segno, che la sua cultura è stata accolta, capita, amata.

Il successo raccolto ha naturalmente entusiasmato i protagonisti, ambasciatori delle tradizioni di questa fetta di Sardegna approdata in Bulgaria tra gli applausi. La formazione fa capo a un’associazione culturale attiva da oltre quarant’anni.

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