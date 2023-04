Successo d’oro per il Siniscola, adesso la salvezza è più vicina 

Siniscola 4

Tortolì 3

Siniscola (3-5-2) : Ruggiu, Bomboi, Canu, Truzzu, Mameli (41’ st Mele), Saporito, Arrica, Loddo, Manca (25’ pt Gungui), Fernandez, Crisci (1’ st Ibba). In panchina Mulargia, Marco Corrias, Abdelkhalki, Michele Corrias, Soro, Coronas. Allenatore Crisci.

Tortolì (4-4-2): Mascia, F. Serra, Loi (30’ st C. Lai), Aversano, Orrù, Boi, Mameli, Lobina (37’ st F. Lai), M. Lai (5’ st Bonicelli, 42’ st Fanni), Gentini, Casula (16’ pt Murru). In panchina Demurtas, M. Serra, Zoncheddu, N. Lai. Allenatore Piras.

Arbitro : Ruggiero di Oristano.

Reti : nel primo tempo 8’ Serra, 28’ Orrù; nel secondo tempo 22’ Gungui, 26’ Loddo, 32’ Bomboi, 42’ Truzzu, 47’ Mameli.

Note : ammoniti Crisci, Canu, Truzzu, Boi; espulso al 35’ pt Boi.

Siniscola . Vittoria d’oro in ottica salvezza per il Siniscola, che si impone per 4 a 3 sul Tortolì, riuscendo a ribaltare il doppio svantaggio subìto nei primi 45’, agganciando così il Posada a quota 27 punti in classifica, a due giornate dal termine del campionato. Nonostante il buon avvio dei padroni di casa, è il Tortolì a passare a condurre all’8’ con Serra. 20’ dopo Orrù insacca il raddoppio. Al 35’ gli ospiti rimangono in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Boi. Nella ripresa il tecnico Crisci cambia assetto e i suoi riescono a ribaltare, in 10’, il doppio svantaggio con i gol di Gungui, Loddo e Bomboi. Al 42’ i baroniesi allungano le marcature con Truzzu e, in pieno recupero, gli ospiti con Mameli siglano il definitivo 4 a 3.

