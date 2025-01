Successo di “Si ghetat custu bandu” 

La rassegna “Si ghetat custu bandu”, organizzata dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu a Sa dom’ e Farra, insieme a Nodas, Femminas e Boxis campidanesas, si prende una pausa. Le iniziative del periodo natalizio hanno chiuso la tranche invernale degli appuntamenti dedicati alla tradizione, che hanno compreso convegni, presentazioni di libri, corsi di ballo e laboratori di cucito. Oltre a tante altre iniziative che hanno richiamato tantissime persone.

«Noi abbiamo intenzione di riprendere con le varie iniziative i primi di giugno, se l’amministrazione è d’accordo», spiega il presidente del gruppo Città di Quarto Gianni Orrù, «come in effetti è successo anche lo scorso anno quando siamo partiti a metà giugno. Speriamo che il Comune confermi anche per quest’anno i finanziamenti di quella che sarebbe la settima edizione. Noi ci teniamo molto, anche perché aprire Sa dom’ e Farra e organizzare le diverse iniziative ha fatto sì che venisse tanta gente e ha fatto conoscere la casa museo. Siamo fiduciosi e crediamo che non ci saranno problemi a riprendere la collaborazione». (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA