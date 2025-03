Successo di pubblico per la pentolaccia a cavallo che ha chiuso il Carnevale 

Grande la partecipazione: 34 cavalieri hanno dato spettacoli ieri pomeriggio a Sinnai nell’ultima giornata del carnevale con la “Pentolaccia a cavallo”. Tutti hanno dato una dimostrazione della loro bravura. È stata una competizione avvincente, a tratti spettacolare che ha conquistato il pubblico. I cavalieri, lanciati al galoppo, avevano l’obiettivo di abbattere le pentole sospese lunga la pista: a centrarne di più e a mandarle in frantumi tra i coriandoli che finivano a terra è stato un cavaliere di Sant’Andrea Frius, Francesco Usai, che ha centrato a bastonate sette pentole, tra gli applausi degli spettatori che hanno affollato il lungo pista di Bellavista.

I concorrenti sono arrivati da diverse parti dell’Isola: Cagliari, Villamassargia, Iglesias, San Gavino, Isili, Sant’Andrea Frius, Senorbì, Carbonia, Monserrato, Uta, Furtei e Sorso. Per Sinnai hanno partecipato alla pentolaccia Moreno Ollastu e Simona Cappai. Tutti rigorosamente in maschera. E tutti prima della gara si sono sottoposti all’alcol test, come da regolamento.

Tantissimi gli spettatori arrivati da diverse parti del Cagliaritano. Un tuffo nel passato. Proprio la pentolaccia, è stata sempre una dei pezzi forti del Carnevale sinnaese, assieme a Is cerbus, su Cranovali mottu, Is crobus. Un appuntamento proposto ieri dalla Pro Loco con la collaborazione dei Cavalieri San Ranieri di Villamassargia e il patrocinio del Comune di Sinnai. (r. s.)

