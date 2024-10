Successo di pubblico nel borgo vetrina di saperi e tradizioni 

Pubblico numeroso ed entusiasta a Meana Sardo per la tappa di Autunno in Barbagia “Domos Antigas”. La due giorni che celebra le tradizioni culturali e gastronomiche del borgo si è confermata un grande attrattore turistico importante per l’economia e per la conservazione dei saperi antichi. Tantissimi i visitatori che hanno potuto godere di giornate fresche e soleggiate. Numerosi gli eventi proposti da Comune e associazioni, molti dei quali curati da Ambrogio Masala: come sempre di grande impatto la riproposizione del trasporto del corredo della sposa, la preparazione del formaggio in piazza, del dolce tipico “pani ’e saba”, la cottura del pane e la ferratura del cavallo. Punti ristoro presi d’assalto dai turisti così come le cantine dei pregiati vini Mandrolisai. Tra le mostre molto apprezzate le gallerie fotografiche di Enrico Zedde e Simone Mura, degli abiti tradizionali di Marina Mattana e degli abiti talari nella chiesa di San Bartolomeo splendidamente addobbata. «L’evento è andato molto bene, abbiamo avuto visitatori da tutta l’Isola e non solo - dice l’assessora al turismo Milena Pisu - teniamo molto alle tradizioni ed è nostra intenzione valorizzarle al meglio». Soddisfatto il presidente della Pro Loco, Mauro Antonio Zedda: «L’apprezzamento del pubblico ripaga l’impegno di tutta la comunità. La manifestazione è andata bene, ma possiamo migliorarla ancora».

