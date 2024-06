Successo di Le Pen, Macron convoca le elezioni 

La Francia è sotto choc: alla vittoria schiacciante, senza appello, del partito di estrema destra di Marine Le Pen alle elezioni europee, ha reagito dopo pochi minuti il presidente sconfitto e sconfessato, Emmanuel Macron.«Non posso fare come se niente fosse, ho deciso di ridare a voi la scelta sul vostro futuro parlamentare con il voto. Sciolgo questa sera l’Assemblée Nationale», ha annunciato. Subito dopo una raggiante Marine Le Pen ha preso la parola: «Siamo pronti a governare».

Le incognite

La Francia entra in una fase istituzionale finora sconosciuta e densa di incognite, tutto sembra possibile in un Paese che si trova impegnato con tutte le sue forze nella preparazione delle imminenti Olimpiadi. Macron, che ha chiesto invano una «tregua olimpica» ai protagonisti dei conflitti internazionali, si ritrova in trincea all’Eliseo, senza maggioranza e con la prospettiva di dover governare con Le Pen, schieramento da sempre suo più irriducibile avversario. Lo scenario ha lasciato letteralmente senza parole i francesi: su diverse emittenti l’annuncio di Macron è stato seguito da lunghi secondi di silenzio, con le telecamere che inquadravano gli ospiti in studio ammutoliti.

La prospettiva - che prenderà forma nei due turni elettorali, fissati al 30 giugno e al 7 luglio - è quella che se il larghissimo risultato favorevole all’estrema destra si confermerà, Macron sarà costretto alla coabitazione con un esponente del Rassemblement National a capo del governo, probabilmente Jordan Bardella, il ventottenne capolista che ha ottenuto il miglior risultato della storia del partito di Le Pen. Atteso, annunciato, da molti temuto, da altri invocato, il terremoto politico è arrivato puntuale: Macron e il macronismo hanno subito la più cocente delle sconfitte nelle elezioni meno europee che abbia vissuto il Paese.

I tedeschi

Nel frattempo in Germania Olaf Scholz viene scavalcato dall’ultradestra e la Cdu si afferma come primo partito. Anche i tedeschi si sono spostati più a destra. E questo a poche ore dal risultato scioccante arrivato dall’Austria, dove gli estremisti del Fpo sono risultati per la prima volta in vantaggio su tutti. «È un grande successo per noi. E un disastro per i partiti del governo del Semaforo», ha commentato euforico il leader dei democristiani Friedrich Merz.

Stando alle proiezioni della serata pubblicate dall’emittente pubblica ARD, i democristiani di Friedrich Merz, alleati con la Csu bavarese, confermano il grande vantaggio annunciato da tempo dai sondaggi con un 30,3% (nel 2019 erano al 28,9).

E c’è un netto scatto in avanti dell’ultradestra di Afd, che raggiunge il 16% (era all’11%) ed è primo partito nell’est del Paese. Ben due punti in più dei socialdemocratici di Scholz, che col 13,9% peggiorano rispetto al risultato già molto deludente di cinque anni fa (15,8), archiviando il peggior dato mai registrato alle europee. Crollano i Verdi, che hanno raccolto un magrissimo 11,9% (nel 2019 erano addirittura al 20,5), resistono i Liberali, dati al 5% (5,6) e si afferma il nuovo partito di Sara Wagenknecht con un 6%, conquistato fin dalla partita di esordio. Infine frana la Linke, che l’attivista Carola Rackete non è riuscita a salvare dal naufragio: 2,7% (era al 5,5%).

