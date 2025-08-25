Successo di Gaudu Rubate le bici della squadra leader 

Il francese David Gaudu, portacolori della della Groupama-FDJ, ha vinto la terza tappa italiana della Vuelta, da San Maurizio Canavese a Ceres lunga 134,6 chilometri. Al secondo posto il danese Mads Pedersen, campione del mondo 2019. L'altro danese Jonas Vingegaard, ieri terzo, ha conservato la maglia rossa di leader della classifica generale.

Il furto

Ed è stata proprio la squadra della maglia rossa, ieri, a essere stata protagonista in negativo di un clamoroso furto di bicilette da corsa. Una ventina, per un valore di centinaia di migliaia di euro, quelle rubate dal furgone del Team Visma - Lease a Bike, la squadra di Vingegaard. A denunciare il furto, su X, è stato lo stesso Team Visma: “Il furgone dei nostri meccanici - si legge nel post - è stato scassinato e diverse bici sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia completamente preparata per la terza tappa. La polizia ha avviato un'indagine sull'incidente”. Il furto, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe avvenuto nella notte a Torino e non a San Maurizio Canavese, da dove ieri la corsa ha affrontato la terza e ultima tappa italiana.

Il furto è avvenuto nella nottata fra domenica e lunedì presso il Novotel di Corso Giulio Cesare. Diciotto in tutto le bici rubate, marca Ceevelo, per un valore complessivo che si aggira sui 400 mila euro. Tre bici sono state trovate in un campo limitrofo all'albergo. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

E il Reparto Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Torino ha acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza del Novotel di corso Giulio Cesare, a Torino, dove sono state rubate le bici da corsa del team Visma - Lease a Bike che sta disputando la Vuelta. Da una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, gli autori del furto hanno scavalcato la recinzione dell'albergo, asportando poi le bici da un camion officina. Tre bici sono poi state ritrovate in un campo vicino.

