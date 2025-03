Successo delle Giornate Fai, 1500 visitatori 

Un flusso interminabile di visitatori per ammirare il convento delle Carmelitane, sul colle di Cucullio, proposto dal Fai in occasione della Giornata di primavera. Non tutti sono riusciti a raggiungere la cappella e gli spazi consentiti tanto era l’afflusso che ha sorpreso gli organizzatori.

«Abbiamo registrato 1500 presenze nell’arco delle due giornate», sottolinea con grande soddisfazione Carla Pacchiano, presidente della sezione nuorese del Fai.

«Abbiamo avuto una risposta da tutta la Sardegna, non solo dai nuoresi. Siamo molto contente», aggiunge. Molti visitatori, infatti, sono giunti da varie località: Quartu, Dolianova, Golfo Aranci, Bosa, Ogliastra, Sassari. Tutti affascinati dal richiamo del monastero progettato dall’illustre architetto Savin Couelle, protagonista della Costa Smeralda, che nei primi anni Novanta plasmò l’edificio destinato ad accogliere le monache di clausura.

Ad accogliere i visitatori, assieme ai soci del Fai, anche gli studenti dell’istituto tecnico Chironi-Satta, del liceo Fermi e dell’istituto Ciusa. Sono stati loro gli apprendisti ciceroni che hanno guidato gli ospiti alla scoperta del gioiello architettonico di Coulle rispettando naturalmente gli spazi riservati alla clausura.

