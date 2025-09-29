VaiOnline
Bosa.
30 settembre 2025 alle 00:39

Successo della Phoenix ai campionati italiani di judo 

Grande soddisfazione a Bosa per la Phoenix team che ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati italiani a squadre master di judo, disputati a Baronissi (Salerno). La squadra, guidata dal tecnico e atleta Davide Ticca, ha schierato Ticca e Lorenzo Carnevale nei 66 kg, Raimondo Degortes nei 73kg, Antonino Bertolone negli 81 kg, Petru Frunza nei 90 kg, Justin Brown nei +90 kg, Grazietta Sau nei 57 kg, Giulia Meinardi nei 63 kg e Lara Battistella nei +63kg. Un percorso brillante: vittoria contro la Campania, sconfitta in semifinale contro la Lombardia, e successo nella finale per il terzo posto contro il Lazio. «Ringrazio gli atleti per l’impegno, un risultato che conferma la crescita della disciplina a Bosa e il lavoro della società». ( s.c. )

