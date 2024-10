Successo del tour tra le antiche chiese della città 

Un tour tra le chiese antiche della città alla scoperta della loro storia e dei loro misteri. È stata un successo l’iniziativa “Il Romanico a Quartu”, promossa dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico e che ieri ha portato centinaia di visitatori alla scoperta delle chiese di San Forzorio, San Pietro di Ponte, Santa Maria di Cepola e Sant’Agata. Nell’elenco anche l’antica chiesetta di San Benedetto, che come quella di San Pietro, è visibile soltanto dall’esterno per via dei cantieri dei lavori di restauro in corso.

Tra le più gettonate la chiesa di San Pietro di Ponte, all’interno del cimitero. La porta era aperta ed è stato possibile dare un’occhiata all’antico altare in legno e alle volte.«Non la conoscevo» commenta Antonio Milia, «ma è stata una bella sorpresa». Ad ascoltare le spiegazioni delle guide dell’Università di Cagliari c’è anche Mariangela Giordano: «La chiesa ha mantenuto l’aspetto originario, speriamo che i lavori non la stravolgano». A Sant’Agata ci sono Franca Dessì e Valentina Serra: «Iniziativa ben organizzata anche grazie al bus navetta».«Promuovere le chiese», commenta l’assessora alla Valorizzazione del territorio Rossana Perra, «consente alla città di crescere turisticamente». Per la consigliera Anna Maria Demurtas, delegata per il Romanico, «l’obiettivo è creare percorsi culturali e religiosi permanenti».

