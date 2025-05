Successo del torneo nazionale della montagna 

Grande festa di sport a Fonni che ha ospitato la prima edizione del torneo nazionale della montagna, evento calcistico giovanile (categoria pulcini under 11), promosso e organizzato dall’Asd Fonni calcio.

Il torneo, articolato in due giornate, ha coinvolto 150 bambini giunti da varie parti della Sardegna e dalla Penisola. In gara As Roma, Torino Fc, Cagliari calcio, Orotelli, Cosmos Sassari, Atletico Olbia, Polisport Nuoro, Orgosolo e Asd Fonni calcio con due formazioni: under 11 e under 10. L’iniziativa punta a favorire lo scambio sportivo e culturale tra squadre professionistiche e realtà territoriali, come pure - spiegano gli organizzatori - a «offrire ai giovani atleti un’occasione di confronto tecnico e umano con club di alto livello, a creare collaborazioni con squadre professionistiche della Penisola, a promuovere il centro Sardegna come punto di riferimento per eventi sportivi di qualità e a rafforzare i legami tra calcio, comunità e famiglie». Le squadre sono state ospitate a Fonni e accolte dall’Asd con il coinvolgimento della comunità. Soddisfatto Luca Tronci, presidente Asd Fonni: «Il torneo ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con realtà professionistiche e dimostrato che un piccolo paese può essere teatro di grande sport».

