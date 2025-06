Successo al memorial Magrini, grande sfida fra 140 pescatori 

Durante la gara amichevole è stata pescata persino una razza di undici chili. Successo ad Arborea per il tradizionale memorial “Alessandro Magrini” giunto alla 35esima edizione. Tecnicamente si chiama surfcasting, praticamente è una modalità di pesca sportiva che si effettua dalla spiaggia. Ben 140 pescatori provenienti da tutto il mondo si sono sfidati a suon di canne da pesca recuperando dal mare un bottino niente male. Tutto il pescato è però stato rimesso in acqua per salvaguardare la fauna marina. Il punteggio veniva attribuito in base alla misurazione del pescato. Ha vinto il primo premio Roberto Accardi, il secondo posto è tutto rosa: gli applausi erano per Doriana D'Ilio, terzo gradino del podio per Gianluca Lenzi. La manifestazione è stata organizzata come sempre dai ragazzi dell’Hippocampus club di Cagliari, e ha avuto come campo base l’Horse country resort. La gara si è svolta in spiaggia, dalle 20 a mezzanotte, come prevede l'ordinanza per quanto riguarda la pesca dalla spiaggia. Anche questa volta era presente un pubblico importante, tutti hanno avuto la possibilità di poter vedere da vicino le diverse tecniche in azione, in base alla nazionalità dell'atleta. Ma anche di vivere il territorio per diversi giorni, hanno potuto apprezzare il mare, le spiagge e il cibo. Anche il prossimo anno la manifestazione si terrà ad Arborea. ( s.p. )

