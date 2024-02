Successo al Job day: 115 aziende presenti e 4mila offerte di lavoro 

Gran folla al “Costa Smeralda” per la seconda tappa del Job Sardegna. Un’edizione da record: 4226 candidature a fronte di 570 profili ricercati per un totale di 4000 offerte di lavoro, 1500 i colloqui prenotati. L’evento, è stato inaugurato da Maika Aversano, direttrice dell’Aspal, con il Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. «Era un evento molto atteso– ha affermato la Aversano a chiusura del Job Day - e questi numeri sono davvero rincuoranti, perché in un solo giorno abbiamo messo in contatto migliaia di persone». Testimonial d’eccezione il fisico Vincenzo Schettini; in centinaia hanno assistito al convegno tenuto dal divulgatore scientifico, star del web con il canale “La fisica che ci piace”.

Presenti 115 aziende, di cui 72 in presenza e 43 on line; la ricerca dei lavoratori sempre in prevalenza nel settore turistico-alberghiero e nautico, con una crescita delle richieste anche nei servizi di assistenza tecnico-amministrativa, dai charter ai grandi yacht, ma non sono mancate le offerte del settore edile, delle manutenzioni e delle attività fortemente innovative come le telecomunicazioni e la robotica. Più di 20 stand occupati da Istituzioni e Forze dell’ordine e spazio dedicato alle società sportive Olbia Calcio1905, Pallavolo Hermea, Tennis Club Terranova e 19 stand; presenti anche gli Enti di Formazione in virtù degli oltre mille studenti provenienti delle superiori della Gallura . Tanto lavoro per gli esperti dei Centri per l’impiego (Cpi) dell’Aspal: in una serie di laboratori e seminari i consigli utili per chi cerca lavoro, dall’orientarsi sul web, all’elevator pitch, al dress code, alla web reputation e all’intelligenza artificiale.

