SUCCESSI di Brand e VanthourenhouT, MARCEDDì PROMOSSA 

Non c’è solo l’assolo di Lucinda Brand o lo sprint di Michael Vanthourenhout. Tra i vincitori della tappa italiana della Coppa del Mondo di ciclocross, si può mettere anche Marceddì. Accolto con un po’ di diffidenza (per l’inesperienza degli organizzatori e la relativa semplicità tecnica), il percorso terralbese proposto da Crazy Wheels Academy alla fine si è rivelato all’altezza della situazione, complici le piogge che l’hanno reso più insidioso e il maestrale che lo spazzava ieri. Oggi dalle 10 sarà teatro di una gara regionale.

Lucinda sei mitica

Protagonista lo scorso anno nell’edizione di Cabras annullata per il maltempo (con iniziative a favore dei giovani ciclisti locali), Lucinda Brand si è imposta per distacco, concludendo in lacrime per la prima vittoria in terra italiana in Coppa del Mondo. Le olandesi hanno dominato e Sara Casasola deve essere contenta del proprio quinto posto così come Rebecca Gariboldi è felicissima dell’ottavo. Brava Giorgia Secchi: su un percorso non certo adatto a lei, la ventunenne di Marrubiu ha corso con impegno, chiudendo 27ª.

Sprint maschile

Più tattica la gara degli uomini, che lamentava qualche assenza in più tra i big. Si è risolta dopo 9 dei giri da 3,4 km del tracciato (un pista di sterrato fangoso, prato, sabbia e ostacoli) con una volata a quattro. Michael Vanthourenhout è scattato prima dell’ultima curva e ha vinto. Bravo Agostinacchio, ottavo. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Michael Vanthourenhout (Bel) 1.03’17” 2. Joris Nieuwenhuis (Ola) a 1”, 3. Laurens Sweeck (Bel) st, 4. Ryan Kamp (Ola) a 7”, 5. Niels Vandeputte (Bel) a 8”, 6. Victor Van de Putte (Bel) a 11”, 7. Toon Vandebosch (Bel) a 13”, 8. Filippo Agostinacchio (Ita) a 23”, 9. Mees Hendrikx (Ola) a 33”, 10. Pim Ronhaar (Ola) a 59”; 14. Federico Ceolin (Ita) a 1’56”; 16. Gioele Bertolini (Ita) a 2’31”,

Femminile : 1. Lucinda Brand (Ola) 47’14”, 2. Aniek Van Al- phen (Ola) a 20”, 3. Shirin Van Anrooij (Ola) a 33”, 4. Leonie Bentveld (Ola, U23) a 1’02”, 5. Sara Casasola (Ita) a 1’02”, 6. Manon Bakker (Ola) a 1’11”, 7. Denise Betsema (Ola) a 1’26”, 8. Rebecca Gariboldi (Ita) a 1’48”, 9. Lucia Bramati (Ita) a 1’52”, 10. Annemarie Worst (Ola) a 1’58”; 16. Giorgia Pellizotti (Ita, Junior) a 3’19”; 27. Giorgia Secchi (Ita, U23) a 2 giri.

