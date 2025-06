Successi ai punti di Rubino e Argiolas 

Due successi ai punti per i due professionisti sardi che hanno impreziosito la riunione di boxe allestita ieri a Narcao da Bazooka Events, con le finali regionali Élite come antipasto.

Tra i pesi leggeri, contro Manuel Parrini, Jonathan Rubino comincia bene, anche se ben presto il 27enne romano gli prende le misure, facendo capire che non sarà un match semplice. Rubino sfrutta il maggior allungo per piazzare qualche colpo, “El Inca” cerca di incalzarlo per accorciare la distanza e replicare con furiose combinazioni e con pericolosi colpi d’incontro. Nella terza l’ex promessa della Garbatella comincia a prendere il sopravvento, soffocando con un’azione più continua i tentativi di Rubino, ma senza mettere a segno colpi netti. Parrini è incalzante, Rubino ne deve subire l’iniziativa (non sempre limpida) per lunghi tratti, ma riesce a risvegliandosi nel finale della quarta ripresa. Nel quinto round Rubino comincia a sanguinare dall’arcata sopraciliare ma resiste, nonostante debba chiedere l’intervento medico. La sesta ripresa non sposta nulla di quanto visto prima e alla fine il verdetto (contestato da Parrini) premia l’allievo di Franco Lilliu.

Tra i super welter, Sebastiano Argiolas, 26enne super welter, esponente di una famiglia di Elmas in cui il pugilato è tradizione. Opposto al più alto Giulio Fiorillo, comincia bene il match e riesce a piazzare almeno due colpi puliti in un primo round affrontato con la foglia di condurre le danze. Maggior equilibrio nella seconda ripresa, con Argiolas che cerca di tenere il centro del ring e sfugge ai tentativi di Fiorillo. Con l’allievo di papà Stefano che resta sempre molto raccolto e parte a testa bassa, diventa complicatissimo per il suo avversario inquadrare il bersaglio. Il pugile di Elmas sa partire in contropiede e mandare a segno qualche colpo, non solo alla figura. Nel quarto round Argiolas prende fiato, lega e congela un risultato che al termine lo premia. ( c.a.m. )

