Subito vandalizzati gli addobbi natalizi 

Non sono riuscite ad arrivare a Natale le luminarie a forma di renne in piazza Salvo d’Acquisto a Sestu. Nella notte tra sabato e domenica i vandali hanno preso di mira le decorazioni natalizie installate pochi giorni fa nella piazza di fronte al Comune. Tante le reazioni e i commenti di condanna verso l’ennesimo gesto che va a danneggiare un’opera del Comune, con le persone che ormai chiedono a gran voce l’utilizzo delle telecamere per rintracciare e punire i colpevoli. Condanna che è arrivata anche dal sindaco di Sestu Paola Secci: «Il danno arrecato agli arredi urbani è un’azione che i vandali hanno fatto verso se stessi e la comunità di cui fanno parte. Stanno indagando le forze dell’ordine. Chi danneggia queste opere danneggia un bene che appartiene alla sua stessa famiglia».

