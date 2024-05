«Subito una svolta per il territorio» 

Fare impresa a Oristano richiede cuore e dosi veterinarie di coraggio: un mix di bravura, sapere, incoscienza, cocciutaggine e tanta passione per il territorio. Sergio Cutuli, 67 anni, amministratore della Vima srl, parla di «sfida quotidiana in un territorio ricco di opportunità ma bloccato da problematiche croniche». Per dieci anni, dal 2014, ha guidato la Confapi di Oristano, Associazione delle piccole e medie industrie: 150 aziende, 28% nel settore alimentare; 22% metalmeccanico; 20% edile; 18% turistico; 12% trasporti. Ora dopo tre mandati ha deciso di lasciare il timone a nuove forze. Non si tratta di un addio perché si dice pronto a mettere a disposizione la sua esperienza per il futuro gruppo dirigente.

Il quadro

«Oristano ha particolarità molto importanti per l’economia del territorio e di tutta la Sardegna. Qui ci sono imprenditori capaci che tutti i giorni affrontano criticità per certi versi uniche rispetto ad altri territori». In concreto: «Manca la formazione del personale e non c’è ancora un’indicazione adeguata da dare ai ragazzi. Siamo carenti di manovalanza specializzata. Bisogna lavorare su formazione e informazione». Secondo Cutuli il vero gap sardo, e non solo di Oristano, è quello dei trasporti. «Da noi hanno un’incidenza economica molto forte paragonata al resto del territorio italiano. I collegamenti non sono adeguati alle nostre attività. Non abbiamo trasporti merci su ferrovia, ormai è tutto su gomma con le complicazioni che questo comporta». Insomma, quello dei trasporti è un anello logorato dalla ruggine in una già fragile catena produttiva a cui va ad aggiungersi l’annoso problema della continuità territoriale. «Questione vitale per le imprese, e in particolare per quelle oristanesi», rimarca Cutuli.

Food e turismo

«Basta un solo esempio: il riso, eccellenza nazionale che abbiamo qui a Oristano. Grandi imprenditori risicoli come Falchi e Ferrari corteggiati da colossi nazionali del riso pagano pesantissime penalità a causa dei trasporti e di una continuità territoriale che non esiste». E per una provincia vocata a industria agroalimentare e turismo questo è fatale. «Spesso ci si riempie la bocca parlando di continuità territoriale senza andare al noccio della questione. La continuità non può essere in una sola direzione, ovvero per chi esce e rientra nell’Isola. Un imprenditore continentale che porta la sua merce da Milano a Reggio Calabria sostiene un costo a km ben preciso, un costo che deve essere uguale se vuole raggiungere la Sardegna. Se manca questa parità completa, l’Isola non potrà essere competitiva».

Risorse

Altro impegno quotidiano è stato quello rivolto al credito. Confapi di Oristano in questi dieci anni ha portato avanti strategie mirate e in particolare sul campo dell’educazione finanziaria e bancaria. «Il nostro compito primario è stato quello di dire all’impresa che le proprie azione devono essere “leggibili”, ovvero bisogna avere un bilancio chiaro e reale. Nel confronto con gli istituti di credito bisogna dire, fedelmente, come stanno le cose. Perché chi comanda è il rating, ovvero la valutazione della stessa banca dopo i vari controlli e le verifiche. Il progetto sull’educazione bancaria è servito anche per far capire realmente quali sono le capacità di indebitamento». Una strada segnata per tenere in salute l’impresa. Cutuli poi si sofferma sulle disposizione del super-bonus con l’allargamento ai privati del mercato dei crediti: «La mia preoccupazione – dice – è che i privati possano approfittare, il rischio in questo campo è altissimo».

L’impegno

Ma sono le risorse umane la ricchezza prima di ogni azienda. «L’imprenditore è un ottimista per natura. Porta avanti la sua attività come una sfida quotidiana», conclude il leader Confapi Oristano. «Ogni giorno vive le difficoltà e quando poggia la testa sul cuscino è consapevole di aver fatto il massimo. Sa che alcune cose possono essere fatte meglio – spiega – e questo diventa il suo impegno per l’indomani. Le cose facili le sanno fare tutti, quelle difficili ci spronano e ci danno stimoli per fare meglio». Eccola la mission strategica di Confapi Oristano, al servizio delle imprese, che Cutuli ha inciso nei suoi anni di impegno nell’associazione.

