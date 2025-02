«Subito una risposta agli inquilini» 

Nella sua prima uscita pubblica a Carbonia, dove Area detiene un immenso patrimonio di 4.000 appartamenti, 500 locali commerciali, 400 ettari di terreni, il nuovo amministratore regionale di Area Matteo Sestu, ha scelto l’ultimo rione nato, quello di via Suor Anna Lucia.

Il rione

Il quartiere è l’ultimo nato (con i suoi 60 alloggi a canone convenzionato alcuni dei quali già schizzati a 480 euro al mese) ma non ultimo in quanto a problemi, come ha potuto appurare Sestu incontrando gli inquilini Un tour in un quartiere che egli stesso, essendo di Carbonia, conosce bene alla pari dei problemi degli alloggi e delle liste di attesa in città su cui, da ex consigliere comunale, si era più volte battuto. La molla della visita nel rione è scattata anche quando un residente giorni fa ha pubblicamente lamentato che da tre anni ha la casa invasa da scarichi idrici e fognari. Altri alloggi, benché recenti, palesano problemi di manutenzione. Ha avuto breve vita l’impianto geotermico che è stato sostituito da due caldaie nuove, invece l’impianto fotovoltaico non è mai entrato in funzione da quando, nell’agosto 2018, il rione venne inaugurato. E poi c’è la questione canoni di locazione: alcuni sono schizzati a quasi 500 euro nonostante una delibera di Area di alcuni anni fa impegnasse gli uffici a valutare quanto gli affitti già versati possano contribuire a riscattare gli alloggi che una parte di inquilini (20 case in concessione per 8 anni) si era impegnata a rilevare. Al momento non ci sono soluzioni immediate: «Su via Suor Anna Lucia, l’incontro con i residenti – anticipa Sestu - è servito ad ascoltare le loro ragioni e ora sarà cura approfondire immediatamente le questioni con gli uffici».

Il patrimonio

Visto il suo immenso patrimonio in città, le competenze di Area a Carbonia sono quasi sterminate e questo Sestu già lo sapeva da un pezzo. Una riguarda le numerose ambitissime case cosiddette “di risulta” (si stima fra 40 e 50 appartamenti vuoti: in lista per un alloggio popolare a Carbonia ci sono almeno 250 persone) chiuse da anni per manutenzioni mai eseguite, alcune coinvolte anni fa da incendi e mai ripristinate. Ci sono stati periodi in cui Area ha consegnato al Comune un alloggio all’anno. «Ho l’obbiettivo prioritario di sveltire la sistemazione la consegna per venire incontro alle grandi richieste – dice l’amministratore - le risorse ci sono, forse non per fare tutto, ma le abbiamo: quindi è questione di accelerare». Non è marginale il problema dei locali commerciali. Ci sono vie con sfilze di serrande abbassate e iter tortuosi che portano gli investitori a rinunciare all’acquisto dal pubblico e prediligere il privato: «Abbiamo interesse sia ad affittare che a vendere, in particolare quel patrimonio che ha bisogno di essere ristrutturato: a Carbonia sappiamo che i prezzi di mercato sono alti rispetto alle disponibilità economiche, pertanto stiamo studiando formule per rendere appetibile l’acquisto dei locali».

