«Subito una rete oncologica» 

Poiché l’intestino tenue è raramente sede di tumori, quando si parla di “tumore dell’intestino” ci si riferisce in genere a quella crescita di cellule maligne che interessa l’ultima parte dell’intestino, il crasso, costituita dal colon e dal retto. «Il tumore del colon-retto è il secondo più diffuso nella donna dopo quello al seno e il terzo nell’uomo dopo quello alla prostata e al polmone, ma il secondo per mortalità», sottolinea il professor Luigi Zorcolo, direttore della Chirurgia Colonproctologica del Policlinico Duilio Casula dell’AOU di Cagliari. «Anche in Sardegna il tumore dell’intestino è tra i più diffusi», prosegue il medico, «ma purtroppo nell’Isola la rete oncologica è ancora in fase di definizione, per cui il trattamento del cancro del colon e del retto avviene in maniera un po’ eterogenea. I dati Agenas ci dicono che nel 2022 sono stati operati per tumore al colon 580 pazienti in 20 reparti di chirurgia, con solo 6 centri che hanno operato più di 30 casi ciascuno. Più di un terzo dei pazienti sono stati operati in centri a basso volume. Per quanto riguarda il cancro del retto, su 202 operati la metà sono stati trattati in due centri ad alto volume di cura, il Policlinico Duilio Casula e l’AOU di Sassari. Circa un terzo dei pazienti è stato invece operato in reparti che eseguono meno di dieci interventi in un anno».

«La mancanza di una centralizzazione delle cure — peraltro prevista dal Decreto ministeriale che ha stabilito che il trattamento delle patologie oncologiche, specialmente quelle più complesse come è il caso delle neoplasie del retto, dovrebbe avvenire in centri dedicati, ad alta specializzazione e alto volume di interventi – si ripercuote inevitabilmente sui risultati oncologici», annota Zorcolo: «Sulla bassa percentuale di interventi eseguiti in maniera mininvasiva (che complessivamente è stata del 58%, laddove nei centri ad alto volume supera l’80%), sui risultati funzionali e sul tasso di stomie».

«Una rete oncologica ideale per la nostra Regione», propone lo specialista, «dovrebbe prevedere tre-quattro centri di riferimento a cui indirizzare i cancri del retto e i casi più complessi (per il tumore al seno si sta già facendo) e adottare, come già avviene nella nostra struttura, i Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), che permettono di seguire il paziente fin dalla diagnosi con un’équipe multidisciplinare, che include diversi specialisti tra cui l’oncologo, il chirurgo, il radiologo, l’anatomopatologo, il radioterapista e l’endoscopista».