«Subito una legge per mettere ordine nel nostro settore» 

Alberto Bertolotti, vicepresidente nazionale del Sib, Sindacato italiano balneari, conferma la previsione positiva della stagione in arrivo. «Le prenotazioni stanno andando molto bene. Questo perché, in un contesto geopolitico disastroso, la Sardegna è diventata una meta molto ambita. Il tema della sicurezza è determinate per attrarre turisti». Quali sono le proiezioni dell’estate. «Ad agosto – spiega il vicepresidente nazionale del Sib – lungo le coste del sud dell’Isola molti stabilimenti sono già sold out. Nella mia struttura purtroppo sono costretto a negare la disponibilità delle prime file, se ne parla dalla terza in poi». Le tariffe? «Le abbiamo aumentate del 10 per cento dal 5 al 25 agosto, quando la richiesta è maggiore».

Il 2024 andrà avanti senza particolari patemi, ma non per tutti. «Il direttore di Sassari del Servizio demanio della Regione ha dato parere negativo al rinnovo delle concessioni di alcuni stabilimenti algheresi a pochi giorni dall’inizio della stagione. Una decisione che ha gettato nel panico i titolari degli stabilimenti, è un grave problema di carattere sociale: qualcuno ha minacciato gesti estremi». La soluzione per Bertolotti è una sola. «Il Governo deve varare immediatamente la legge di riforma del settore, altrimenti gli Enti locali vanno per i fatti loro».

