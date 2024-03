«Subito un tavolo a Roma su Sider Alloys»  

«La situazione è sempre più precaria, il Governo convochi un incontro su Sider Alloys».

A lanciare l’allarme sono le segreterie dei metalmeccanici di Fiom, Fsm e Uilm, preoccupate per i ritardi nell’avvio degli investimenti per il rilancio dell’ex Alcoa. I sindacati in una nota parlano di mancanza di fiducia, «le organizzazioni sindacali non sono più coinvolte né informate su quanto sta accadendo in stabilimento - si legge nel comunicato - così come i continui rinvii sugli investimenti e le modifiche ai piani industriali rendono complessi i rapporti con le istituzioni». A Portovesme si attendono risposte sulle garanzie Sace concesse dal Governo alla Sider Alloys per tutti gli investimenti finalizzati al rilancio dello stabilimento, risposte sui tempi del revamping e sul riavvio della produzione che vorrebbe anche dire nuove assunzioni tra gli ex Alcoa. «C’è mancanza di chiarezza sul futuro aziendale, ritardi nei pagamenti delle retribuzioni - si legge nel comunicato dei metalmeccanici - riscontrare dimissioni tra le figure dirigenziali e sentire il malumore e lo sconforto dei tecnici e delle lavoratrici e dei lavoratori impone a tutti una severa riflessione sul futuro della Sider Alloys». Al Governo è richiesto di intervenire con urgenza, anche individuando soluzioni alternative alla Sider Alloys. (a. pa.)

