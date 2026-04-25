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Sant’Elia.
26 aprile 2026 alle 00:26

«Subito un presidio fisso della Polizia locale negli spazi vuoti del vecchio mercato civico» 

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Edoardo Tocco e Roberta Sulis non demordono. I due consiglieri comubnali di Forza Italia chiedono al sindaco di avviare con urgenza lo studio di fattibilità tecnico-economica per l'istituzione di un presidio della Polizia Locale nel quartiere Sant'Elia. Individuare e destinare prioritariamente a tale scopo gli spazi attualmente in uso o disponibili nell'area del vecchio Mercato Civico e/o della Circoscrizione di Sant'Elia, al fine di garantire una postazione operativa fissa o semi-fissa. Prevedere l'assegnazione di personale dedicato e la dotazione di mezzi necessari per garantire un servizio di prossimità efficace, attivo preferibilmente su più turni giornalieri, in grado di svolgere sia funzioni di vigilanza che di informazione/assistenza sociale per la cittadinanza. Relazionare al Consiglio sulle azioni intraprese e sui tempi di realizzazione del presidio entro i prossimi 90 giorni».

Di giorni, però, dal 3 ottobre 2025 – giorno in cui la mozione è stata protocollata ne son passati ben di più.

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