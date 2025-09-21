«Subito un piano per i servizi sanitari nel territorio» 

Liste d’attesa infinite, reparti in sofferenza, servizi essenziali ridotti al minimo. «È questa la realtà con cui i cittadini e i lavoratori della sanità devono convivere». A far emergere le criticità, peraltro già note, è Paolo Ganadu, segretario territoriale Fice.

«La sanità ogliastrina - accusa Ganadu - vive una condizione insostenibile. La gestione dell’Asl Ogliastra e di Ares continua a mostrare gravi criticità, con tagli, disorganizzazione e carenze di personale e strutture che compromettono il diritto fondamentale alla salute. Non è più tollerabile il silenzio istituzionale: i cittadini dell’Ogliastra meritano rispetto, non abbandono». Il sindacalista invoca risposte e coinvolge istituzioni politiche e vertici aziendali.

«Chiediamo un piano operativo serio per rafforzare i servizi sanitari dell’Ogliastra, il rispetto dei lavoratori, che continuano a garantire assistenza in condizioni sempre più difficili e precarie. La Fice continuerà a battersi per i diritti dei lavoratori e della comunità, fino a quando non verranno garantiti i servizi essenziali e la sanità pubblica del territorio. “Vogliamo risposte subito” non è solo uno slogan, ma l’urlo di un territorio che non può più aspettare», conclude il sindacalista della Fice. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA