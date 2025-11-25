Subito un percorso per il sostegno 

Hiv, quale impatto?

Nonostante il progresso nelle terapie farmacologiche, ricevere la diagnosi di HIV ha un carico emotivo maggiore rispetto alla diagnosi di altre condizioni croniche. È comune sviluppare paure come quella che la salute peggiori drasticamente, di mettere in pericolo le persone care, di comunicare la diagnosi in famiglia, di poter compromettere tutto ciò che si è costruito nella propria vita. Ci si trova poi spesso a fare i conti con stigma e discriminazione, che possono essere anche interiorizzati e che purtroppo ancora sono associati a questa condizione. Dal momento della comunicazione della diagnosi è fondamentale un percorso che aiuti a gestire le emozioni per evitare lo sviluppo di disturbi d’ansia e dell’umore.