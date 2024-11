«Subito un incontro con Glencore» 

Un sit-in, per ricordare le vertenze del polo industriale di Portovesme, si è svolto ieri mattina a Cagliari, davanti agli uffici dell’assessorato all’Industria.

Manifestazione

Una delegazione, composta da sindacalisti e lavoratori, ha manifestato davanti alla sede regionale in vista dell’incontro, che si terrà il 12 novembre, a Roma, tra Governo, Regione e sindacati, sulla vertenza della Portovesme srl. Il tema della discussione è la fermata della linea zinco decisa dalla Glencore. «Siamo qui per riportare al centro dell’attenzione le diverse vertenze ancora in corso – spiega Emanuele Madeddu, segretario generale Filctem-Cgil Sardegna sud occidentale – Abbiamo chiesto un impegno alla Regione affinché venga convocato immediatamente l’incontro con il Governo e la Glencore. Oltre a questo impegno, occorre sollecitare il Governo perché, mentre si attendiamo la riunione, Glencore nel frattempo ha avviato le procedure che porteranno, nel giro di qualche mese, allo spegnimento della linea zinco». Nel corso della mattinata una delegazione ha incontrato l’assessore all'Industria Emanuele Cani: «È urgente - ha detto la segretaria regionale Cgil Silvia Messori - aprire un tavolo specifico per il Sulcis Iglesiente all’interno del quale affrontare le diverse vertenze, anche attraverso gruppi di lavoro specifici ma comunque nell’ottica di rilancio complessivo del tessuto produttivo e industriale territorio».

L’emergenza

Della Portovesme srl, che al momento è il tema più scottante, ha parlato anche Matteo Roccasalva, della rsu della Portovesme srl e delegato Filctem Cgil Sardegna, durante l’assemblea nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici della Cgil, “L’intelligenza del Lavoro”, che si è svolta ieri a Milano: «La crisi dell’industria e la fuga delle multinazionali ha già bruciato tremila posti di lavoro nel polo del Sulcis Iglesiente. – ha detto - La Glencore, dopo aver chiuso la linea del piombo, sta fermando la produzione di zinco. Per evitare l’ennesimo disastro occupazionale, oltre 1200 buste paga in bilico, chiedo a nome di tutte le lavoratrici e lavoratori, che venga riconvocato immediatamente dal ministro Urso il tavolo sulla Portovesme Srl e che ci siano azioni concrete per rilanciare il sistema produttivo e industriale».

