«Subito un dosso per la rotatoria di via Parigi» 

«Quell’incrocio è pericoloso, serve un dosso per far rallentare gli automobilisti prima della rotonda». A chiederlo è il consigliere comunale di minoranza a Selargius Riccardo Cioni, che da tempo porta in Consiglio il problema dell’incrocio fra via della Resistenza, via Parigi e via Vienna, regolato da una rotatoria con tanto di cartelli di stop che indicano l’obbligo di fermarsi. «Chi arriva da via Parigi in direzione via della Resistenza non lo rispetta», dice, «la strada viene vista come un rettilineo e lo stop viene puntualmente ignorato nonostante ci sia il cartello e la scritta a terra, oltretutto viene percorsa a forte velocità. Io per primo ho rischiato che mi venissero addosso mentre cercavo di immettermi in rotatoria da via Vienna».

Di recente la strada della borgata Santa Lucia (via Parigi) è stata rifatta a nuovo, compresa la segnaletica. «Serve però un dissuasore orizzontale per obbligare a rallentare e rendere più sicuro quel tratto di strada», propone Cioni, «lo dico prima di tutto da cittadino oltre che da consigliere comunale: quell’incrocio così è pericoloso», conclude l’esponente della minoranza rivolgendosi a sindaco e Giunta, «non aspettiamo che succeda qualcosa di grave prima di intervenire».

