«Subito un confronto sulla sanità» 

«Come gruppo, chiediamo formalmente e in forma pubblica che la dirigenza della ASL 7 si renda disponibile a un confronto. Un confronto vero, chiaro e trasparente, su ciò che si sta facendo e su ciò che si intende fare per il futuro della sanità nel Sulcis Iglesiente». Sono le parole di Giacomo Floris, capogruppo di Carbonia Avanti i Consiglio comunale, alla luce dei tanti problemi legati al mondo della sanità locale segnalati da ormai molti mesi ma mai risolti.

«Abbiamo chiesto, più volte, un incontro con la dirigenza della ASL 7. – dice Floris –Lo abbiamo fatto nelle sedi opportune, anche durante la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale di Carbonia, con spirito costruttivo e senso di responsabilità.

A oggi, però, nessuna risposta. E questo silenzio non è un semplice ritardo, è un atteggiamento che non dimostra rispetto né per le istituzioni locali né per i cittadini che rappresentiamo». Da cui la rinnovata richiesta di incontro ritenuto ormai non più rinviabile: «Chi ricopre un incarico pubblico ha il dovere di confrontarsi, di ascoltare e di spiegare le proprie scelte. Serve trasparenza, collaborazione e chiarezza.

Qualcuno forse pensa di lasciare il segno spostando una persona piuttosto che un’altra. Non parliamo di reparti ma di personale. Un modo di agire che non risolve i problemi, li sposta soltanto».

