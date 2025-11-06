VaiOnline
Carbonia.
07 novembre 2025 alle 00:35

«Subito un confronto sulla sanità» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Come gruppo, chiediamo formalmente e in forma pubblica che la dirigenza della ASL 7 si renda disponibile a un confronto. Un confronto vero, chiaro e trasparente, su ciò che si sta facendo e su ciò che si intende fare per il futuro della sanità nel Sulcis Iglesiente». Sono le parole di Giacomo Floris, capogruppo di Carbonia Avanti i Consiglio comunale, alla luce dei tanti problemi legati al mondo della sanità locale segnalati da ormai molti mesi ma mai risolti.

«Abbiamo chiesto, più volte, un incontro con la dirigenza della ASL 7. – dice Floris –Lo abbiamo fatto nelle sedi opportune, anche durante la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale di Carbonia, con spirito costruttivo e senso di responsabilità.
A oggi, però, nessuna risposta. E questo silenzio non è un semplice ritardo, è un atteggiamento che non dimostra rispetto né per le istituzioni locali né per i cittadini che rappresentiamo». Da cui la rinnovata richiesta di incontro ritenuto ormai non più rinviabile: «Chi ricopre un incarico pubblico ha il dovere di confrontarsi, di ascoltare e di spiegare le proprie scelte. Serve trasparenza, collaborazione e chiarezza.
Qualcuno forse pensa di lasciare il segno spostando una persona piuttosto che un’altra. Non parliamo di reparti ma di personale. Un modo di agire che non risolve i problemi, li sposta soltanto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Ex assessora accusa: sostituita in Giunta perché sono incinta

Il sindaco di Oliena replica: «Non è nel mio modo di agire» 
Fabio Ledda Marilena Orunesu
La storia

«Ho sconfitto il cancro grazie alla ricerca e alle cure sperimentali»

L’esperienza di Giovanna Manca: «Vorrei aiutare chi vede tutto nero» 
Sara Marci
Camera

Nuovo caso Almasri, bufera sul Governo

«La richiesta libica di estradizione è un pretesto, arrivò dopo il rimpatrio» 
olbia

Una mail da Elia, che sterminò i familiari

Ancora ricerche nell’Isola per Del Grande, fuggito dall’istituto dove lavorava 
Andrea Busia