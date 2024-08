«Subito un confronto con Regione e Igea» 

«Avere la certezza di una guida in capo alla società è già un’importante iniezione di fiducia, ma a pesare sulle prospettive future dell’ente saranno le scelte dell’assessorato competente». Questa la sintesi condivisa dai segretari generali delle Filctem, della Femca Cisl e della Ulitec all’indomani della nomina del nuovo amministratore unico di Igea, Salvatore Mattana.

I sindacati

«Il primo passo da compiere sarà quello di chiedere un incontro con il nuovo amministratore unico - spiega il segretario generale della Filctem sarda Francesco Garau - e soprattutto con l’assessore all’Industria Emanuele Cani, perché risulterà importante confrontarsi per dei ragionamenti politici e amministrativi della società». Una società che per Garau non dovrà soltanto occuparsi di messe in sicurezza nelle aree minerarie dismesse: «Ma assumere anche un ruolo importante per le bonifiche e per il ciclo dei siti di stoccaggio minerario».Marco Nappi, segretario generale della Femca Cisl Sardegna, ha pochi dubbi: «Salvatore Mattana è di certo una garanzia. Fare peggio di chi l’ha preceduto sarebbe impossibile. Le dichiarazioni dell’assessore Cani sposano il mio pensiero, ovvero quello di far divenire Igea il riferimento principale in tema di bonifiche in Sardegna, anche operando ed interagendo con altre aziende private».

I lavoratori

Per Pierluigi Loi, segretario generale della Uiltec Sardegna, l’approvazione dei bilanci mancanti che garantirebbero per il prossimo futuro le buste paga dei 200 dipendenti, non rappresenterà un problema: «Occorre sottolineare come l’ex amministratore unico Caria, abbia sistemato il bilancio di una società che faticava persino a pagare gli stipendi. - commenta - Sarà interessante vedere come agirà la Regione, quali linee guida intenderà adottare. Al nuovo amministratore unico attende un periodo abbastanza duro. C’è da mettere in campo dei progetti ai quali occorreranno delle risorse che la stessa Regione dovrà riuscire a mettere a disposizione».Intanto la nomina di Mattana e le dichiarazioni di Emanuele Cani, hanno sortito l’effetto di tranquillizzare i dipendenti della società: «L’assessore ha dichiarato di lavorare per il rilancio di un’azienda che considera strategica - dichiarano i componenti delle rsu di Igea - Si è presa in mano la situazione e questo al momento è stato sufficiente per tranquillizzare l’ambiente».

