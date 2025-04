«Subito un censimento delle case Area» 

«Chiediamo un censimento dei lotti delle case popolari presenti a Iglesias, insieme a una modifica del bando di assegnazione». È la richiesta avanzata dal capogruppo di Nuova Iglesias, Antonio Zedde, durante l’ultimo Consiglio comunale tenutosi mercoledì scorso, nel corso del quale ha presentato la mozione depositata dal suo gruppo consiliare, riguardante l’istituzione di uno sportello Area in città.

Il patrimonio

Un censimento ritenuto necessario, secondo il consigliere Zedde, per aggiornare il numero delle case disponibili, distinguendo tra quelle di proprietà comunale e quelle regionali (Area). Per quanto riguarda invece la modifica al bando, essa è richiesta al fine di facilitare l’assegnazione degli alloggi a persone anziane o con disabilità, senza dover attendere lo scorrimento della graduatoria. L’ente regionale Area dispone di diverse strutture all’interno della città. In aula consiliare, il consigliere regionale Alessandro Pilurzu ha fornito alcuni dati relativi agli alloggi gestiti da Area: «In città abbiamo 898 alloggi, 5 autorimesse, 4 locali e alcuni ettari di terreno di proprietà dell’azienda regionale». Nel triennio 2023–2025 sono stati stanziati 570 mila euro, destinati a interventi di piccola manutenzione sugli immobili presenti in città. Con il nuovo bilancio 2025, oltre 4 milioni di euro saranno destinati al compendio di piazza Giovanni e via Aldo Moro. Pilurzu ha inoltre reso noto che Area ha effettuato una ricognizione sugli alloggi vuoti: attualmente Iglesias ne conta 32, che non possono essere assegnati a causa della loro inagibilità.

Il futuro

«Con gli ulteriori investimenti e risorse annunciati dal nuovo presidente di Area, Matteo Sestu, questi 32 alloggi verranno sistemati entro l’anno – ha dichiarato Pilurzu in Consiglio –. Una boccata d’ossigeno per le nostre graduatorie, che attualmente non riescono a essere scorse». In merito alla richiesta contenuta nella mozione, Pilurzu ha riferito che ci sono state interlocuzioni a riguardo tra l’assessora Giorgiana Cherchi, il sindaco Mauro Usai e il presidente di Area: «Sestu ha risposto che, nell’immediato, non potrà soddisfare questa richiesta – ha riferito Pilurzu – ma sta valutando l’utilizzo di una delle strutture di proprietà dell’ente per adibirla a ufficio, in modo da distaccare del personale nel prossimo periodo».

La mozione è stata alla fine approvata all’unanimità dai presenti in aula consiliare.

«Voglio esprimere la mia soddisfazione per il voto favorevole alla mozione presentata dal nostro gruppo – ha dichiarato Zedde a margine del Consiglio – ma anche per il dibattito positivo e costruttivo che si è sviluppato in aula. Quello delle case popolari è un problema molto sentito in città, tant’è che numerosi cittadini mi hanno scritto a riguardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA