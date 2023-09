Subito tre punti per l’Under 18 di Bellucci 

Una vittoria e una sconfitta per l'Under 18 e l'U17 del Cagliari, le altre due giovanili che hanno già iniziato i campionati oltre alla Primavera. Bel successo all'esordio per l'U18, 2-1 sulla Fiorentina: Asproni sblocca al 26', Collu raddoppia al 37' e non crea problemi il rigore di Bertolini al 48'. Nel weekend turno di riposo, ritorno in campo domenica 1 ottobre in casa del Frosinone. L'allenatore è Claudio Bellucci, ex secondo di Mazzarri in prima squadra nel 2021-2022, con Francesco Pisano vice, Fabio Prinzis preparatore dei portieri e Giuseppe Allegra preparatore atletico. Scoppiettante ma senza punti la prima dell'U17, battuta 3-5 dal Lecco: quattro gol ospiti nel primo tempo, non bastano nella ripresa le reti di Saddi, Smeraldi e Tronci II. Per la squadra di Riccardo Testoni (Federico Mezzorani il vice) domenica alle 11 trasferta col Venezia.

Gli staff

L'U16 è affidata a Stefano Medda, con Sebastiano Porcu vice e Luca Grussu collaboratore, debutta domenica alle 15.30 col Verona ad Asseminello. Per l'U15 di Federico Trudu (Matteo Mancosu vice, Marco Melis collaboratore) c'è da aspettare fino all'1 ottobre. Nella preagonistica Davide Carrus guida l'U14, Francesco Atzeni l'U13. Confermati Bernardo Mereu come responsabile delle giovanili e Pierluigi Carta direttore sportivo e organizzativo. Roberto Muzzi è il coordinatore di Primavera e U18, Oscar Erriu segue dall'U16 all'U13.

