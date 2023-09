Subito testa al Milan 

Non c'è tempo per disperarsi, già questo pomeriggio il Cagliari tornerà in campo nel centro sportivo Asseminello per preparare la sfida di mercoledì sera alla Unipol Domus (inizio ore 18.30) col Milan.

Infermeria

Ranieri ritrova il difensore polacco Wieteska, che ha scontato la squalifica, e spera di avere buone notizie dall'infermeria. Attenzione alle condizioni di Di Pardo (out per un attacco febbrile), Pavoletti e Jankto (messi entrambi ko da un virus gastrointestinale). Nel finale con l'Atalanta si è rivisto anche Petagna, che sembra aver superato definitivamente i postumi dell'infortunio al polpaccio che lo aveva costretto a uscire dopo 45' a Bologna e a saltare la sfida con l'Udinese. E col Milan dovrebbe tornare a disposizione Mancosu, rimasto a casa per migliorare la condizione atletica. Sempre out Desogus, Capradossi e Pereiro. (al.m.)

