VaiOnline
Champions League.
22 gennaio 2026 alle 00:28

Subito Scamacca  poi il blackout Harakiri Atalanta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atalanta 2

Athletic Bilbao 3

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac (31' st Ahanor); Zappacosta (31' st Samardzic), De Roon, Ederson, Bernasconi (37' st K. Sulemana); De Ketelaere, Zalewski (20' st Lookman); Scamacca (21' st Krstovic). In panchina Rossi, Sportiello, Hien, Scalvini, Musah, Pasalic, Maldini. Allenatore Palladino.

Athletic Bilbao (3-4-2-1) : Unai Simon; Lekue, Dani Vivian, Paredes; Gorosabel (36' st Areso), Rego (14' st Galarreta), Jauregizar (14' st Vesga), Boiro (1' st Sancet); Unai Gomez (23' st Serrano), Navarro; Guruzeta. In panchina Santos, Alex Padilla, De Luis, Ibon Sanchez, Adrian Perez, Selton Sanchez, Asier Hierro. Allenatore Valverde.

Arbitro : Makkelie (Olanda).

Reti : nel pt 16' Scamacca; nel st 13' Guruzeta, 23' Serrano, 29' Navarro, 43' Krstovic.

Bergamo. L'Atalanta va avanti col punteggio con Scamacca quasi subito, dopo soli sedici minuti, sbaglia una manciata di gol per chiudere la pratica e finisce con il subirne tre su altrettanti tiri in porta da un Athletic Bilbao che per inseguire i playoff poteva solo vincere.

Missione fallita, dunque, per la Dea che esce dalle prime otto per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, nella settima partita della League Phase di Champions League prenotando la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Inutile il 2-3 di Krstovic a sei minuti dal termine: il blackout nerazzurro costringe a questo punto la squadra allenata da Raffaele Palladino, rimasta a quota 13 punti in classifica, a vincere la prossima partita dall'Union Saint-Gilloise e sperare in una combinazione favorevole di risultati per andare avanti.

I gol della Dea

Non bastano, dunque, il gol in avvio di Scamacca che schiaccia in porta davanti al primo palo il pallone a rientrare di Zalewski dalla sinistra, appoggiato da Ederson e Bernasconi. E quello nel finale di Krstovic che irrompe sul pallone a rientrare da destra di Samardzic spondato di testa da De Ketelaere e controllato da Lookman.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Addio Harry, l’Isola conta i danni

Blocco della 195, traffico nel caos: Sos dei sindaci. Oggi riaprono le scuole 
L’emergenza

Contraddizione Sardegna: temporali e acqua in mare

Fonte di Su Gologone sommersa, Cedrino gonfio e Maccheronis scarica 450 metri cubi al secondo 
Gianfranco Locci
L’emergenza

I conti della tempesta: Capoterra in ginocchio

Un milione di euro la prima stima dei danni nel litorale La presidente Todde: «Ristori, interverremo al più presto» 
Piera Serusi
L’emergenza

Lavoratori “differenti”, è polemica

I sindacati: perché il settore pubblico a casa e il privato in ordine sparso? 
Cristina Cossu
Le storie.

«Noi rider in strada con l’allerta rossa, ma l’app era chiusa»

Matteo Cabras RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

«Al Poetto è stato un piccolo tsunami»

Il ciclone ha devastato stabilimenti e chioschi. Allagate case e strade 
Riccardo Spignesi
Giustizia

«Riforma, a sinistra c’è chi dice sì»

Nordio divide l’opposizione, ma scoppia il caso del software spia nelle Procure 
delitto di Anguillara

Il marito crolla: «Ho ucciso Federica»

Al Gip avrebbe detto di averlo fatto per non perdere l’affidamento del figlio 