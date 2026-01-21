Subito Scamacca  poi il blackout Harakiri Atalanta 

Atalanta 2
Athletic Bilbao 3
Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac (31' st Ahanor); Zappacosta (31' st Samardzic), De Roon, Ederson, Bernasconi (37' st K. Sulemana); De Ketelaere, Zalewski (20' st Lookman); Scamacca (21' st Krstovic). In panchina Rossi, Sportiello, Hien, Scalvini, Musah, Pasalic, Maldini. Allenatore Palladino.
Athletic Bilbao (3-4-2-1) : Unai Simon; Lekue, Dani Vivian, Paredes; Gorosabel (36' st Areso), Rego (14' st Galarreta), Jauregizar (14' st Vesga), Boiro (1' st Sancet); Unai Gomez (23' st Serrano), Navarro; Guruzeta. In panchina Santos, Alex Padilla, De Luis, Ibon Sanchez, Adrian Perez, Selton Sanchez, Asier Hierro. Allenatore Valverde.
Arbitro : Makkelie (Olanda).
Reti : nel pt 16' Scamacca; nel st 13' Guruzeta, 23' Serrano, 29' Navarro, 43' Krstovic.
Bergamo. L'Atalanta va avanti col punteggio con Scamacca quasi subito, dopo soli sedici minuti, sbaglia una manciata di gol per chiudere la pratica e finisce con il subirne tre su altrettanti tiri in porta da un Athletic Bilbao che per inseguire i playoff poteva solo vincere.
Missione fallita, dunque, per la Dea che esce dalle prime otto per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, nella settima partita della League Phase di Champions League prenotando la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Inutile il 2-3 di Krstovic a sei minuti dal termine: il blackout nerazzurro costringe a questo punto la squadra allenata da Raffaele Palladino, rimasta a quota 13 punti in classifica, a vincere la prossima partita dall'Union Saint-Gilloise e sperare in una combinazione favorevole di risultati per andare avanti.
I gol della Dea
Non bastano, dunque, il gol in avvio di Scamacca che schiaccia in porta davanti al primo palo il pallone a rientrare di Zalewski dalla sinistra, appoggiato da Ederson e Bernasconi. E quello nel finale di Krstovic che irrompe sul pallone a rientrare da destra di Samardzic spondato di testa da De Ketelaere e controllato da Lookman.
