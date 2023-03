«Subito risposte o invadiamo Cagliari»  

La prossima meta è Cagliari. Per ora è solo un progetto da tradurre in atti concreti nel caso in cui dalla Regione non dovessero arrivare risposte a stretto giro. Quindi la mobilitazione in difesa della sanità pubblica, dopo il successo della manifestazione che, partita dal cuore del Mandrolisai, ha portato in marcia ad Oristano migliaia di sostenitori, continua.

«Attendiamo la Regione»

«Per il momento attendiamo un riscontro alle nostre istanze - afferma Sergio Loi, del comitato Sos Sanità Barbagia-Mandrolisai sezione Samugheo - è chiaro che se non dovessimo ottenere risultati, siamo pronti a far sentire la nostra voce in Regione». Il fronte è compatto: accanto al coordinamento, che raccoglie circa venti comitati in rappresentanza di tutta la Sardegna centrale, anche sindacati, lavoratori, pensionati, studenti e amministratori. Con la fascia tricolore, dietro a striscioni e megafoni, venerdì in piazza c’era anche una rappresentanza di primi cittadini.

Il vertice

Molti colleghi, invece, nelle stesse ore si trovavano nell’Aula degli Evangelisti per l’assemblea del distretto socio sanitario di Oristano. «Lunedì ci riuniremo nuovamente per l’elezione del presidente e del vice - fa sapere il sindaco di Samugheo, Basilio Patta - è necessario fare sintesi, non possiamo permetterci di lasciare uno strumento così importante senza guida, deve prevalere l’interesse della collettività».