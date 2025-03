Subito quadrifoglio e cus cagliari 

In C femminile di volley la Poule Promozione è iniziata per il Quadrifoglio Porto Torres e per il Cus Cagliari con una vittoria, rispettivamente la numero quattordici e undici consecutiva. L’Aquila Cagliari si fa sorprendere dalla Pittulongu Olbia, non si distrae la Sircana Sorso. Tutto secondo pronostico nella poule salvezza, il Volley Iglesias, sorpassato nell’ultima giornata nella corsa ai playoff, ha vinto a Oristano. ( m.c. )

Poule Promozione.

Girone C. Risultati : Quadrifo- glio-Is Bingias 3-0, Pittulongu- Aquila 3-0. Classifica : Quadri- foglio Porto Torres e Pittulon- gu 3, L’Aquila e Is Bingias 0. Prossimo turno (sabato 29): Is Bingias-Pittulongu, Aquila-Quadrifoglio.

Girone D. Risultati : Serra- manna-Cus Cagliari 0-3, Sirca- na-Selargius 3-0. Classifica : Sircana Sorso e Cus Cagliari 3, Serramanna e Selargius 85 0. Prossimo turno (sabato 29): Selargius-Serramanna, Cus Cagliari-Sircana.

Poule Salvezza

Girone E. Risultati : Gym- land-V. Iglesias 0-3, Castel- sardo-Airone 3-0. Classifica : Volley Iglesias e Castelsardo 3, Airone Settimo e Gymland Oristano 0. Prossimo turno (sabato 29): Airone-Gymland, V. Iglesias-Castelsardo.

Girone F. Risultati : Donori-Su Planu 3-1, Ittiri-Silvio Pellico 3-0. Classifica : Ittiri e Donori 2001 3, Su Planu e Silvio Pellico SS 0. Prossimo turno (sabato 29): Su Planu-Silvio Pellico, Ittiri-Donori.

Girone G. Risultati : Arzache- na-Dorgali 0-3. Riposa Ariete. Classifica : Dorgali 3, Ariete Mareblù e Arzachena 0. Prossimo turno (sabato 29): Ariete-Arzachena (rip. Dorgali).

