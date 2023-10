Subito nel vivo il processo per le nomine 

Appena dichiarato aperto è entrato subito nel vivo, ieri mattina, il processo che vede imputati il governatore della Sardegna, Christian Solinas (accusato di abuso d'ufficio) e l’assessora regionale Valeria Satta (abuso d’ufficio e tentata concussione), finiti nei guai per l’inchiesta sulle nomine dei direttori generali Silvia Curto (presidenza) e Antonio Pasquale Belloi (Protezione civile).

Dopo alcune eccezioni preliminari sollevate dai difensori Salvatore Casula e Massimiliano Ravenna, il pm Andrea Vacca ha chiamato il suo primo testimone d’accusa, il tenente colonnello della Finanza, Roberto Locco, che ha materialmente condotto le indagini. L’esame del militare si è subito concentrato su Belloi, vigile del fuoco, e sui carteggi legati ai titoli in suo possesso. «Aveva un ruolo basso nei vigili del fuoco», ha chiarito il testimone, «ma era responsabile del gruppo sportivo, comunque non un dirigente». L’accusa vuole dimostrare che il candidato non avesse i titoli previsti dalla norma: almeno 5 anni da dirigente in uffici pubblici o lo stesso ruolo nel privato. Il testimone ha infine svelato che la Regione non aveva chiesto pareri all’ufficio legale né all’Avvocatura di Stato. Su questa vicenda, in abbreviato, è stata già condannata a 2 anni e 8 mesi la capo di gabinetto della presidenza, Maria Grazia Vivarelli, magistrata del Consiglio di Stato, accusata anche di induzione indebita. L’appello è già fissato. Si prosegue il 20 ottobre.

