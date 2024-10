«Subito misure contro la crisi nella prossima manovra» 

L’editoria necessita di una nuova legge per il settore che è stato «investito da importanti mutazioni tecnologiche con conseguenze significative sulle modalità di diffusione e di fruizione delle notizie». È il messaggio che è arrivato ieri in occasione dell'audizione alla Camera della Fieg - rappresentata dal presidente, Andrea Riffeser Monti - sulla situazione attuale e le prospettive future dell'editoria.

Riffeser ha sottolineato la necessità di una nuova legge per l'editoria: «Negli ultimi anni abbiamo assistito all'esplosione del fenomeno dei social e al venir meno di ogni intermediazione giornalistica, con conseguenze a volte preoccupanti che spingono i governi, i parlamenti e i cittadini ad interrogarsi su ruolo e funzione dell'informazione».

La nuova legge, ha affermato Riffeser, «dovrà fornire gli strumenti per accompagnare e sostenere le imprese editrici e il settore nel passaggio al digitale, garantendo la sostenibilità economica dell'informazione di qualità e il necessario sostegno del pluralismo, promuovendo il ricambio generazionale, favorendo la capillarità e la sostenibilità economica della rete di distribuzione e vendita della stampa, tutelando in maniera più efficace i produttori di contenuti, predisponendo un sistema di finanziamento delle campagne istituzionali e di comunicazione con l'utilizzo dei quotidiani e dei periodici su carta e su digitale». «Il cantiere per la riforma dell'editoria è aperto, ma - in attesa di una legge che tuteli il diritto dei cittadini a ricevere un'informazione di qualità e le imprese a produrla - chiediamo al Governo e al Parlamento di garantire già nella prossima legge di Bilancio risorse e strumenti che consentano al settore di contrastare l'aggravarsi della crisi».

