Buoncammino.
07 novembre 2025 alle 00:37

«Subito lo street food in attesa dei chioschi»  

Niente bagni o punti ristoro. Buoncammino è uno dei luoghi più affascinati della città ma, nonostante le promesse, è ancora privo dei servizi essenziali.

In attesa che l’amministrazione comunale proceda alla loro realizzazione, il consigliere di minoranza Roberto Mura (Alleanza Sardegna) fa una proposta: «Il Comune potrebbe utilizzare strumenti già previsti, come lo street food, per ridare subito vita al viale e offrire ai cittadini uno spazio realmente vissuto». Mura ricostruisce la storia di viale Buoncammino. «In attesa della realizzazione dei nuovi chioschi e dell’allestimento definitivo degli arredi, il Comune potrebbe utilizzare gli strumenti già disponibili, come, ad esempio, lo street food (articolo 46 bis del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche), per avviare una fase di riattivazione temporanea dell’area».

