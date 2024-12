«Subito l’erede di Fitto, decide Meloni» 

Un nuovo ministro, che mantenga le deleghe a Pnrr, Coesione, Sud e Affari europei: nel giorno in cui Raffaele Fitto firma le dimissioni da ministro, crescono le chance che alla fine Giorgia Meloni opti per non spacchettare i dossier affidati al suo fedelissimo e chiuda la partita della sua successione entro la prossima settimana, forse già domani.

Modello Giuli

La premier ne avrebbe parlato a lungo con lo stesso Fitto, che ha annunciato le sue dimissioni via social parlando di «due anni intensi ed entusiasmanti» e ora trasloca a Palazzo Berlaymont come commissario alla Coesione e alle riforme e vicepresidente esecutivo della Commissione Ue. Sul nome di chi ha più chance per sostituirlo nel centrodestra c’è riserbo. Si è parlato soprattutto dell'attuale capo dei servizi (e sherpa del G7), Elisabetta Belloni, di Giulio Terzi di Sant'Agata e di Edmondo Cirielli, ma secondo gli ultimi rumors nessuno dei tre sarebbe davvero in partita. In molti nella maggioranza ricordano il blitz per il passaggio tra Giuliano Sangiuliano e Alessandro Giuli (anche se la staffetta al ministero della Cultura era scattata per ben altri motivi) e si aspettano che Meloni segua uno schema simile. Di sicuro «la decisione spetta a lei», come ripete Ignazio La Russa, convinto che «anche in questo» la premier farà «l’interesse dell’Italia». «Non mi permetterei mai» di darle dei suggerimenti, dice il presidente del Senato, convinto però che sarebbe «più facile trovare le energie nella politica pronta», cioè tra «i parlamentari».

La Russa pompiere

La Russa torna anche sulle «schermaglie» nella maggioranza che «fanno male a chi le mette in atto» (ma questo vale «a destra» come «a sinistra») perché le liti allontanano gli elettori dalla politica e dalle urne. Il presidente del Senato è ospite dell’assemblea nazionale di Noi Moderati di Maurizio Lupi, che si chiama fuori dalla corsa per la successione a Fitto: «Non ci sono cardinali, papi o monsignori», né «autocandidature. Nessuno di noi di nessun partito della coalizione, ha chiesto e ha rivendicato chissà quale posto». Domenica scorsa al vertice tra i leader a casa Meloni non se ne sarebbe parlato, se non altro «per scaramanzia», visto che il collegio dei commissari doveva ancora incassare il voto finale dell’Europarlamento.

Il taglio

Intanto, mentre La Russa invita a evitare i battibecchi, Forza Italia va in pressing sulla manovra: che le risorse siano poche o tante, il taglio dell’Irpef va fatto, anche abbassando l’aliquota di un solo punto, usando le risorse che arriveranno dal concordato biennale. In cassa ci sono già i circa 1,3 miliardi arrivati dalla prima tranche, terminata il 31 ottobre. Per portare l’aliquota dal 35% al 33% sui redditi fino a 50mila euro servono 2,5 miliardi, mentre il conto sale a 4 miliardi se il beneficio viene esteso a 60mila euro. Secondo le stime dei commercialisti 1,3 miliardi basterebbero per ridurre l’aliquota di un punto. Per far lievitare le risorse però il governo ha dato altro tempo alle partite Iva, fissando il termine della fase due al 12 dicembre. Ma lo stesso viceministro dell’economia Maurizio Leo (FdI) ha già messo le mani avanti: aiutare il ceto medio è l’obiettivo, «vedremo se lo si può fare quest’anno oppure all’inizio del prossimo». Forza Italia però incalza la maggioranza: «Noi siamo per andare avanti sulla riduzione delle tasse, se i soldi del concordato sono pochi si farà una piccola riduzione, se sono di più sarà più grande», dice il portavoce Raffaele Nevi. E ricorda, come già Tajani, che adesso ci sono a disposizione anche i 430 milioni non usati per il taglio del canone Rai: potrebbero essere usati «per l’Irpef - è il suggerimento - o per aumentare le pensioni minime».

RIPRODUZIONE RISERVATA