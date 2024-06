«Subito l’elicottero per l’anticendio» 

Chiedono un elicottero nel territorio e sono preoccupati per i ritardi nella campagna antincendio dopo i primi roghi che stagionali che nei giorni scorsi hanno interessate diversi centri del Sulcis Iglesiente. Si moltiplicano gli appelli alla Regione. A partire dal neo sindaco di Calasetta Antonello Puggioni. «Sono in sintonia con tutti i colleghi del territorio nel chiedere che venga immediatamente ripristinato il servizio di almeno un elicottero nel territorio. La nostra è un’area particolarmente battuta dal vento di scirocco che nella stragrande maggioranza dei casi, favorisce e alimenta gli incendi anche nell’isola di Sant’Antioco. Sabato scorso è stato scongiurato il peggio, ma solo per il tempestivo intervento di volontari e vigili del fuoco. Non possiamo correre il rischio di mettere a repentaglio la sicurezza delle persone lasciando il servizio all’improvvisazione del momento. Auspico che nell’immediato si possa avere nuovamente un elicottero nel Sulcis per far fronte alle emergenze che, come ogni estate, ci saranno anche quest’anno».

Allarme incendi

Nei giorni scorsi un incendio divampato dal canneto di Sa Masa, a Gonnesa, e poi giunto in prossimità delle abitazioni di Su Prelau, ha fatto salire la preoccupazione per la campagna antincendio. «L’elicottero da Pula è arrivato in breve tempo - ha detto il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - ma, visto che non è presente l’elicottero a Marganai, cosa sarebbe successo se il mezzo intervenuto da noi fosse stato già impegnato in un altro intervento?». Ieri mattina si è svolta a Gonnesa, nel parco di S’Olivariu, una riunione promossa dall’Ispettorato Forestale di Iglesias per divulgare le disposizioni regionali antincendio. «La preoccupazione è comprensibile ma sul fronte antincendio non siamo sguarniti - ha detto Silvio Cocco, direttore dell’Ispettorato Forestale di Iglesias - oltre all’elicottero di Pula, ci sono a disposizione due elicotteri militari, uno a Decimo, l’altro Elmas, più altri due aerei leggeri del servizio aereo nazionale per il Sud Sardegna e il Superpuma a Fenosu. Inoltre sono state bandite altre gare per ulteriori mezzi, quindi non è detto che non arrivi un elicottero anche a Marganai. Bisogna attendere l’esito delle gare».

Gli appelli

L’altro ieri era stata la sindaca di Villamassargia, dopo un rogo doloso nella zona artigianale del paese, a sollecitare l’intervento della Regione per rafforzare i mezzi nella lotta contro gli incendi. L’incendio (secondo i vigili di fuoro era di origine dolosa) a partire dalle 16 ha ridotto in cenere un terreno nella località Is Corongius. I volontari del Gev hanno sollecitato l’intervento dell’elicottero, che però non è arrivato. Fino allo scorso anno il servizio era operativo nella base della Forestale nel Marganai. A«spetto con ansia che a giugno si concludano i bandi e che non vadano ancora una volta deserti – dice il sindaco di Iglesias Mauro Usai – nel frattempo auspico e sono fiducioso che ci sia una capacità di pronto intervento». (a. pa. – s. g. – ad. s.)

