Subito le firme di Luvumbo, Deiola e Piccoli 

Cagliari 3

Ospitaletto 1

Cagliari (3-5-2) : Caprile (1’ st Radunovic), Zappa (1’ st Di Pardo), Wieteska, Obert (1’ st Veroli), Zortea (1’ st Marin), Adopo (1’ st Rog), Liteta (1’ st Cavuoti, 37’ st Sulev), Deiola (1’ st Vinciguerra; 37’ st Trepy), Idrissi, Luvumbo (1’ st Felici), Piccoli (1’ st Borrelli). In panchina Ciocci. Allenatore Pisacane.

Ospitaletto (4-4-2) : Sonzogni (1’ st Raffaelli); Regazzetti (41’ st Onofrio), Nessi, Possenti (1’ st Casali), Pollio (30’ Rubagotti); Gualandris (41’ st Mazza), Mondini, Guarneri (41’ st Pozzaglio), Messaggi (30’ Girelli); Gobbi (1’ st Torri), Bertoli (20’ st Orlandi). In panchina Bevilacqua, Corsaro, Uggeri. Allenatore Quaresmini.

Reti : nel primo tempo 9’ Luvumbo, 10’ Gobbi, 33’ Deiola, 35’ Piccoli.

Arbitro : Calzavara (Varese).

Il nuovo Cagliari di Pisacane prende forma dopo una settimana di ritiro in Alta Val Camonica. Oltre alla vittoria per 3-1, l’amichevole con l’Ospitaletto Franciacorta dà sfogo e credibilità al percorso fatto sin qui, al netto dei carichi di lavoro che rendono le gambe pesanti, di un ritmo inevitabilmente blando e condizionato persino dalla pioggia battente caduta per oltre un tempo, del valore dell’avversario, formazione neo promossa in Serie C che, a sua volta, ha cominciato la preparazione lunedì. I gol di Luvumbo, Deiola e Piccoli fanno la felicità dei cinquecento circa tifosi presenti sulle tribune del campo comunale di Temù, per lo più emigrati sardi, una parte giunta appositamente dall’Isola per l’occasione. L’atteggiamento e la proiezione della squadra in entrambe le fasi – prima attraverso il 3-5-2 poi col 4-3-3 – cibano, invece, le aspettative dell’allenatore che, insieme al suo staff, sta cercando una quadra tattica di riferimento con la quale partire (anche in chiave mercato) lasciando comunque la porta aperta a più sistemi di gioco, e alla possibilità quindi di cambiare in base alle caratteristiche dell’avversario o all’esigenza del match.

Il punto

Indisponibili Pavoletti e Gaetano che stanno facendo un piano di recupero personalizzato dopo i rispettivi interventi chirurgici (il capitano ha già ripreso a correre). Resta a guardare anche Mina, che ha rotto il ghiaccio solo mercoledì. Con lui a bordo campo Prati (leggero fastidio al ginocchio sinistro), Pintus e Luperto che stanno gestendo gli sforzi dei primi allenamenti. Tutti gli altri, chi più e chi meno, hanno provato a mettere in pratica gli input di Pisacane, visibilmente emozionato all’ingresso in campo e, manco a dirlo, carico come una molla. Cagliari al via, dunque, con Caprile tra i pali, Zappa, Wieteska e Obert in difesa, Zortea e Idrissi sulle due corsie esterne, Il “baby” Liteta regista affiancato da Adopo e Deiola, Luvumbo e Piccoli davanti. In campo col 4-4-2, invece, la formazione lombarda, con Sonzogni, Regazzetti, Nessi, Passenti, Pollio, Gualandris, Mondini, Guarneri, Messaggi, Gobbi e Bertoli.

La sblocca Zito

Il vantaggio rossoblù al 9’ grazie al destro di Luvumbo dopo una bella giocata di Zortea. Un minuto dopo, il pari dell’Ospitaletto con Gobbi che buca la difesa e batte Caprile. La pioggia è incessante, ma il Cagliari non si ferma e col trascorrere dei minuti guadagna campo e occasioni. Il 2-1 arriva al 33’ sugli sviluppi di un corner: dalla bandierina Idrissi, incornata vincente di Deiola. Al 35’ il tris firmato da Piccoli, sempre di testa, su cross di Zappa.

Nella ripresa Pisacane ne cambia nove e passa al 4-3-3. Cagliari ora in campo con Radunovic, Di Pardo, Wieteska, Veroli, Idrissi, Cavuoti, Marin, Rog, Felici, Borrelli e Vinciguerra. Quest’ultimo è piuttosto ispirato. Sul pezzo Wieteska, Di Pardo e, soprattutto, Rog che cerca molto il contrasto quasi a voler dimostrare che gli infortuni sono un ricordo lontano. Intanto, ha smesso di piovere. Il risultato, però, non cambia più.

