«Subito l’acqua per irrigare i campi» 

È un sottile filo: intreccia destini ed esigenze. Unisce Orgosolo a Badde Manna, le campagne assetate di alcuni paesi del Nuorese a quelle del capoluogo. Si snoda dalla diga di Cumbidanovu, eterna incompiuta che finalmente accoglie buone notizie e a breve una ditta disposta a riprendere i lavori iniziati 34 anni fa e mai conclusi. «Oltre ad avere la copertura economica per la realizzazione dell’invaso, 91,5 milioni di euro per il primo lotto e 18,5 per il secondo, abbiamo già stanziato le risorse per la progettazione delle opere idrauliche (intervento da 150 milioni, ndr ) - afferma Pierluigi Saiu, assessore regionale dei Lavori pubblici -. In particolare mi riferisco al collegamento funzionale con il depuratore di Su Tuvu».

Doppio binario

Ecco la gradita novità che si leva da Orgosolo e raggiunge Nuoro, quelle campagne alla periferia del capoluogo che da troppi anni attendono risposte. Ovvero, l’ambizioso progetto che sfrutta il depuratore barbaricino per dare acqua “pulita” ai terreni di Badde Manna e Sa Mendula. Circa 370 ettari da irrigare, si spera quanto prima con i circa 5 milioni di metri cubi trattati e depurati in un anno. Un quantitativo enorme d’acqua che ora finisce sprecato, gettato in mare o immagazzinato dall’invaso di Pedra ‘e Othoni, senza dare alcuna risposta ad agricoltori e allevatori di Badde Manna. «Le notizie che arrivano da Cumbidanovu non possono che farci piacere - esordisce Cosimo Dessena, agricoltore -. La nostra opera, quella legata al depuratore di Su Tuvu, è connessa alla diga orgolese. Le reti di rilascio dell’acqua saranno collegate, quando i lavori saranno terminati. Tuttavia, non possiamo mica attendere che la diga venga ultimata prima di vedere qualche risultato utile per i nostri campi. Non capiamo perché il nostro progetto sia ancora fermo in qualche cassetto della Regione o del Consorzio di bonifica».

Incontro urgente

È quello che invocano gli agricoltori e gli allevatori del comitato Su Tuvu. «Abbiamo chiesto un incontro al presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso - dice Dessena -. Al momento non ci rispondono, non ci danno rassicurazioni. Non sappiamo quando partiranno i lavori per l’utilizzo a fini irrigui delle acque reflue. Eppure il progetto preliminare è stato illustrato un anno fa nella sala consiliare della Provincia. All’assessore regionale Saiu riconosciamo impegno e coerenza: si è sempre battuto per la nostra causa, anche da consigliere comunale». Il tempo stringe, gli agricoltori non ammettono ulteriori lungaggini. D’altronde, il depuratore di Su Tuvu è già dotato di una sezione di affinamento dei reflui, per rendere le acque idonee all’utilizzo nei campi. Adesso, progetto alla mano, dovrebbe sorgere una vasca in località “S’eliche durche”, con una portata di 18 mila metri cubi, che servirà una rete di distribuzione di 20 chilometri in grado di irrigare 370 ettari, tra oliveti e vigneti. Rete che si integrerà con quella di Cumbidanovu (che darà risposte a 2800 ettari).