«Subito la Via e l’informazione pubblica sul progetto litio» 

Valutazione di impatto ambientale (Via) al piano della Portovesme srl da effettuare senza perdere un solo giorno di tempo in lungaggini burocratiche. E poi informazione garantita per tutti sul tema del progetto litio.

Sono i temi fondamentali di una nota diffusa ieri dalla rsu della Portovesme che, in questi mesi, ha visto scorrere il tempo senza che per i lavoratori ci fossero novità sostanziali: «La Portovesme rsl è un patrimonio dei lavoratori e di tutto il territorio che la ospita prima che della Glencore», affermano in una lunga nota che arriva dopo le polemiche che stanno infiammando il territorio per la richiesta della Via. «I lavoratori accettano e rispettano il giudizio che è stato dato dal decisore tecnico per la Via, comprese le varie osservazioni che sono state presentate. Mai abbiamo pensato che questa possibilità potesse trovare traguardo superando le norme ma riteniamo inopportuni e ingiusti gli attacchi». Il timore è che la Via vada avanti «in un clima avvelenato» e ritengono che quella dell’informazione pubblica sia la strada giusta da percorrere. Per questo si «rendono disponibili a incontri pubblici e privati atti a aprire una sana discussione che abbia come unico punto fermo il bene del territorio». Presto organizzeranno un primo incontro. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA